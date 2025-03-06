Японское агентство хочет заменить USAID в некоторых украинских проектах

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, за которые ранее отвечало Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага на V украинско-японском форуме.

Мацунага рассказал, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому будет непросто подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество, передает Укринформ.

"Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, насколько возможно, их заполнить.

Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше. Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли", - подчеркнул Мацунага.