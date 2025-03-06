В Китае упрощаются правила кредитования слияний и поглощений научно-технологических предприятий

Китай объявил о серии смягченных правил кредитования слияний и поглощений (M&A) для научно-технологических предприятий в рамках пилотной программы, направленной на приток большего объема финансовых ресурсов с целью продвижения научно-технологических инноваций и повышения технологической конкурентоспособности страны. Об этом сообщил финансовый регулятор страны в среду.

Как заявили в Государственном управлении финансового регулирования КНР, на фоне усилий по решению давних проблем с финансированием научно-технологических предприятий, участвующих в стратегических слияниях, банкам, участвующим в пилотной программе, теперь разрешено предоставлять кредиты на сумму до 80%. от суммы сделок M&A для приобретения контрольных пакетов акций научно-технологических компаний, что превышает предыдущий лимит в 60%, пишет Синьхуа.

Сроки погашения кредита также были увеличены максимум до 10 лет по сравнению с предыдущим семилетним лимитом.

По словам чиновника названного госуправления, стандарты для городов, банков и научно-технологических предприятий, участвующих в пилотной программе, были разработаны на основе консультаций с Государственным комитетом по делам развития и реформ, Министерством науки и техники и Министерством промышленности и информатизации.

Пилотная программа охватывает 18 городов, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Чэнду, и сосредоточена в городах с устойчивыми инновационными экосистемами, таких как кластер Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта реки Янцзы и регион Большого залива, а также региональные центры научно-технологических инноваций в Ухане, районе Чэнду-Чунцин и Сиане.

К числу банков, имеющих право на выдачу подобных кредитов, относятся крупные государственные кредиторы, акционерные банки и городские коммерческие банки с мощными возможностями по управлению рисками, в то время как научно-технологические компании, имеющие право на получение этих кредитов, должны продемонстрировать сильные возможности в области исследований и разработок, очевидный рыночный потенциал в области коммерциализации технологий и солидную кредитную историю, сказал чиновник.

Регулятор пообещал внимательно следить за использованием средств и создать специализированные финансовые команды для обеспечения эффективной реализации пилотной программы, предлагая действенную финансовую поддержку слияниям и поглощениям научно-технологических компаний.