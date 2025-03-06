США на месяц освободили от новых пошлин машины из Канады и Мексики

Администрация Дональда Трампа приняла решение отсрочить вступление в силу 25-процентных пошлин на импорт в США автомобилей из Канады и Мексики после переговоров с автоконцернами Ford, General Motors и Stellantis. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, исключение коснется только автотранспорта.

Пошлины в размере 25% на практически весь импорт из Канады и Мексики в США начали действовать с 4 марта. Ранее президент Дональд Трамп откладывал введение пошлин на месяц, однако после заявил, что государства якобы не приняли достаточных мер для остановки потока наркотиков в США, в частности опиоидного вещества фентанил, пишет Reuters.