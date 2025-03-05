Последнее обновление: 05.03.2025 18:26

Danske Bank существенно понизил прогноз роста финской экономики в 2025 году

По оценке Danske Bank (крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы), валовой внутренний продукт Финляндии в 2025 году увеличится на 1,1%.

Ранее Danske прогнозировал рост экономики Финляндии на 1,8% в 2025 году, пишет Yle.

При этом банк пересмотрел прогноз роста на 2026 год с 1,6% до 1,8%.

По оценке Danske, в первой половине текущего года восстановление экономики будет происходить медленно из-за сохраняющейся неуверенности потребителей. Некоторое ускорение роста в дальнейшем будет связано с увеличением покупательной способности физических лиц и снижением процентных ставок.



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