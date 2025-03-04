Лукашенко требует от Минпрома объема экспорта не менее $6 млрд и качество

Объем экспорта промышленной продукции должен быть не менее $6 млрд. Об этом заявил Лукашенко, ставя задачу перед вновь назначенным министром промышленности Александром Ефимовым.

"Что касается промышленности, экспорт должен быть не менее $6 млрд, на 5,5% мы должны вырасти к уровню прошлого года. И, естественно, диверсификация", - сказал Лукашенко.

По его словам, в дилерских центрах находится немало техники. В связи с этим он предостерег от повторения прежних негативных фактов.

"Когда там техника была-была, а потом исчезла и мы не нашли, с кого деньги забрать. И это миллионы долларов. Это немалые были деньги. Поэтому это недопустимо. И рост дебиторской задолженности - проблема", - признал Лукашенко.

При этом он напомнил о задаче обеспечить качественное сервисное обслуживание техники во всех российских регионах.

"Высокотехнологичные отрасли - микроэлектроника, станкостроение - спрос колоссальный в Российской Федерации. Когда мы были на заводах по производству самолетов, они просто просили. Их устраивают наши станки. Надо здесь развиваться", - потребовал пенсионер.

Он также еще раз напомнил о необходимости повышения качества выпускаемой продукции.

"Без этого никуда. Я далек от того, что там пописывают в интернете. Но вот недавно я прочитал замечание одно. Кто-то там выехал с территории МАЗа, и у него неуправляемый автомобиль - крутится, разворачивается... Короче, он даже не собран был, как надо. Дыма без огня не бывает. Я понимаю, что это преувеличение. Такого просто не может быть. Но надо серьезнейшим образом требовать с руководителей предприятий", - сказал Лукашенко.