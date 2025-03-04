Австрия и ОАЭ создают одну из крупнейших в мире компаний по производству пластмасс

В понедельник, 3 марта, австрийская нефтегазовая компания OMV и национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявили об объединении нефтехимических активов, которая приведет к созданию одного из крупнейших производителей пластмасс в мире. Информация размещена на сайтах компаний.

Новое предприятие под названием Borouge Group International объединит компанию Borealis (75% принадлежит OMV, 25% – ADNOC) и Borouge (54% принадлежит ADNOC, 36% – Borealis). Оно также приобретет все акции канадской компании Nova Chemicals у Nova Chemicals Holding GmbH, "дочки" инвестфонда Mubadala из Абу-Даби, за $13,4 млрд с учетом долга.

"Объединение трех высококлассных бизнесов, взаимодополняющих друг друга, создаст четвертую по величине в мире группу по производству полиолефинов", - говорится в заявлении OMV.

Полиолефины (полиэтилен, полипропилен) – это самый распространенный пластик в мире.

Стоимость объединенной корпорации будет составлять $60 млрд.

Совместное предприятие планируется вывести на Абу-Дабийскую фондовую биржу с последующим листингом на Венской фондовой бирже. Штаб-квартира Borouge Group будет расположена в Австрии.

Миноритариям Borouge plc предложат акции новой компании, в результате чего акционерная структура новой группы будет такой: по 46,94% у OMV и ADNOC, еще 6,12% - у миноритарных акционеров.