Лукашенко потребовал создать "разумную налоговую систему"

Лукашенко, приняв сегодня кадровые решения по формированию экономического блока правительства, потребовал создать "разумную налоговую систему".

"Министру по налогам и сборам надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство. Я очень надеюсь на вас, что вы как опытный человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему. Может быть, где-то надо и рискнуть - у нас страна управляемая. Поэтому может быть. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Очень важной задачей он назвал оптимизацию налоговых льгот.

По его словам, надо выработать такую систему, чтобы предприниматели могли в ней легко разобраться, а не начали свой новый рабочий день с похода в налоговые инспекции.

"А так бывает", - признал Лукашенко.