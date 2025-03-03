Лукашенко озвучил задачи для экономического блока правительства

Лукашенко, приняв сегодня кадровые решения по формированию экономического блока правительства, озвучил также и задачи, которые перед ним стоят.

Прежде всего он подчеркнул необходимость привлечений инвестиций.

"Основной задачей для этого блока и Николая Геннадьевича (первый вице-премьер Николай Снопков - прим.) лично остается экономический рост, а это прежде всего инвестиции", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил об инициативе "Один район - один проект", которая получила неплохое развитие.

"Я готов к тому, чтобы на основании это инициативы мы видели новые идеи. Но инвестиции должны нарастать. И мы планируем, что за пятилетку мы получим рост инвестиций примерно на треть", - полагает пенсионер.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделять реализации знаковых инвестиционных проектов, в числе которых индустриальный парк "Великий камень", Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, производство легковых автомобилей BELGEE.

"Я надеюсь, что появятся и новые", - добавил Лукашенко.

Еще одна проблема - отток людей из регионов.

"Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена. Люди должны получать заработную плату в регионах примерно такую же, как в Минске", - потребовал Лукашенко.

Перед блоком стоит важная задача - безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес.

"На чем настаивал Снопков и та группа, которую он возглавляет. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение", - сказал Лукашенко.

Он также рассчитывает на эффективное внедрение института самозанятых. Здесь главная задача - "обеление" всего рынка труда. Иными словами, чтобы все было открыто и прозрачно.

Лукашенко поручил Николаю Снопкову также координировать создание взаимодействующих информационных систем и централизацию данных. При этом он потребовал определиться, что все-таки подразумевается под цифровизацией.

"А то мы "цифровизация, роботизация, информатизация и искусственный интеллект", а различить эти понятия даже не можем, не то что в этом плане действуем. Два-три человека что-то соображают, и пошли ломиться, а назад не смотрим: идут за нами люди, общество, или нет. Поэтому, да, надо быть впереди в этих направлениях, прежде всего, в искусственном интеллекте и так далее, понимать, что это такое, но четко представлять, что нам сегодня надо, а что нам сегодня не надо, без чего мы можем обойтись", - сказал пенсионер.