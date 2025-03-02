Маттиас Варниг лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2"

Бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, лично знакомый с Путиным еще со времен работы в тайной полиции Штази, предложил США перезапустить "Северный поток-2" с их участием. Об этом стало известно Financial Times от нескольких источников, знакомых с переговорами.

По данным FT, план Варнига предусматривал связь с командой Трампа через американских бизнесменов в рамках скрытых усилий, направленных на содействие "прекращению войны" в Украине и углубление экономических связей между США и Россией.

Некоторые высокопоставленные чиновники администрации Трампа, по информации издания, знают об инициативе Варнига и рассматривают ее как "часть усилий, направленных на восстановление отношений с Москвой".

Один консорциум инвесторов во главе с США уже разработал контуры сделки с "Газпромом" после возможного снятия санкции, заявил один из источников FT.

Высокопоставленные чиновники Европейского Союза также узнали об обсуждении по "Северному потоку-2" в течение последних недель, говорится в материале, а лидеры нескольких европейских стран провели соответствующие переговоры.

Воплощение плана Варнига, однако, сталкивается с рядом препятствий: для него нужно, чтобы США отменили санкции против России, Россия – согласилась возобновить поставки газа в Европу, а Германия – позволила газу поступать ко всем потенциальным покупателям, объясняет FT.

США объявили дополнительные санкции против лиц и компаний, имеющих отношение к Nord Stream 2

Сам Варниг заявил Financial Times, что "не участвовал ни в каких дискуссиях с американскими политиками или представителями бизнеса" и что "соблюдает правила [как] лицо, на которое наложены санкции США".

Напомним, что во время своего первого срока Дональд Трамп резко критиковал "Северные потоки" и чрезмерный импорт российского газа Европой. В 2019 году США ввели санкции против компаний-управителей газопроводами.

Следующая администрация Джо Байдена сняла эти санкции в 2021-м в рамках налаживания отношений с Германией, но за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину возобновила.

В результате диверсии в сентябре 2022 года были уничтожены две нитки "Северного потока-1" и одна из двух ниток "Северного потока-2". Другая нитка этого газопровода, которая имеет годовую мощность в 27,5 млрд кубометров природного газа, не повреждена, но никогда не использовалась.

В последние недели Трамп обещал углубить экономическое сотрудничество с Россией, если удастся достичь "мирного соглашения" для завершения войны против Украины.