Приднестровье вернуло Молдове одолженные 3 млн кубометров газа

Приднестровье вернуло Молдове заемные 3 млн кубометров газа, предоставленные для обеспечения функционирования газотранспортной системы региона. Об этом сообщила комспания "Молдовагаз".

Согласно информации, «Тираспольтрансгаз» вернул заемные 3 млн кубометров природного газа по условиям контракта, которые были предоставлены для поддержания давления в ГТС региона и поддержания ее работоспособности, передает Newsmaker.

В соответствии с условиями Приднестровье должно было до 1 марта либо вернуть этот объем, либо оплатить его.

Напомним, что с 1 марта в непризнанном Приднестровье будут повышены тарифы на энергоносители после того, как регион с 1 января перестал получать бесплатный российский газ.

Ранее Кишинев и Тирасполь согласовали схему поставок газа в Приднестровье венгерской компанией на кредитные деньги России.

Эта поставка была одобрена после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом € 60 млн для решения энергетического кризиса, которые он был готов предоставить при соблюдении ряда экономических и политических условий.