ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,2%

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,2%. Об этом говорится в обновленном обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects).

В сентябре 2024 года ЕБРР прогнозировал рост экономики страны на 2025 год на уровне 5,5%. На 2026 год прогноз аналитиков составляет 4,5%.

«Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 5,2% в этом году, чему поспособствует запланированное расширение нефтяного месторождения Тенгиз, а затем замедлится до 4,5% в 2026-м», - говорится в обзоре.

По прогнозам кабмина, рост ВВП Казахстана в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет — 5,4%.

Всемирный банк, в свою очередь, прогнозирует рост ВВП страны в текущем году на 4,7%, в 2026 году — на 3,5%.