Польская компания Orlen планирует инвестиции в энергетическую безопасность

В этом году польский энергетический концерн Orlen (почти 50% акций контролирует государство) планирует потратить на инвестиции более 35 млрд злотых (около €8,5 млрд).

Примерно 26 млрд злотых будет направлено на развитие трех крупных производственных сегментов, сообщают польские СМИ.

По словам вице-президента компании Магдалены Бартос, планируется разработка двух норвежских месторождений. Добываемый на них газ будет поставляться в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe. Компания также планирует строительство новых солнечных электростанций, а также инвестиции в расширение и модернизацию электрических сетей.

Кроме того, Orlen предложит выплатить дивиденды из прибыли прошлого года в размере шести злотых на акцию.

«Это будет самый высокий дивиденд за всю историю компании», - заявил генеральный директор компании Иренеуш Фонфара.

В общей сложности компания Orlen намерена направить на выплату дивидендов за 2024 год почти 10 миллиардов злотых. Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято на общем собрании акционеров компании в апреле.