SEC завершила разбирательство с Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла дело против платформы Coinbase, обвиняемой в работе без регистрации. Решение последовало за сменой руководства агентства.

«Пришло время для комиссии исправить свой подход и разработать политику в отношении криптовалют более прозрачным образом», —-заявил исполняющий обязанности председателя SEC Марк Уеда.

Для Coinbase это разбирательство стало основным юридическим вызовом, касающимся определения ценных бумаг и правил регистрации бирж. Однако точные ответы на эти вопросы все еще зависят от дальнейших действий Конгресса США.

Решение прекратить дело стало частью общей стратегии нового руководства SEC, которое уже закрывает аналогичные расследования в отношении других криптокомпаний, включая Robinhood и Uniswap.

Напомним, регулятор подал иск против Coinbase в июне 2023 года. Платформу обвинили в нарушении законодательства о ценных бумагах и работе без регистрации.

В ответ биржа заявила, что действия SEC выходят за рамки полномочий. Представители компании подчеркнули, что платформа неоднократно запрашивала разъяснения касательно применения законов о ценных бумагах.

Юристы SEC, в свою очередь, поставили под сомнение заявления Coinbase о предполагаемом отсутствии информации о нарушениях.

В ходе разбирательства Coinbase подала ходатайство, требуя обязать Комиссию, а также ее тогдашнего председателя Гэри Генслера, предоставить внутреннюю переписку и документы, которые легли в основу иска.