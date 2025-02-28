Последнее обновление: 28.02.2025 13:02

Рост ВВП Турции в IV квартале 2024 года ускорился до максимальных с начала года 3%

Рост ВВП Турции в IV квартале 2024 года ускорился до 3% в годовом выражении и был максимальным с первого квартала. Об этом сообщил статистический институт страны (TurkStat).

Согласно пересмотренным данным, в III квартале ВВП страны увеличился на 2,2%, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.

Потребительские расходы в стране в четвертом квартале увеличились на 3,9%, государственные - на 1,6%, валовые капиталовложения подскочили на 6,1%.

Объем экспорта уменьшился на 2%, импорта - вырос на 1,6%.

В поквартальном выражении ВВП Турции в октябре-декабре увеличился на 1,7%, максимальными темпами со второго квартала 2023 года. В III квартале было зафиксировано снижение на 0,1%.

В целом по итогам 2024 года экономика Турции выросла на 3,2%.

Безработица в стране в январе уменьшилась до 8,4% с 8,5% месяцем ранее, сообщил TurkStat.

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