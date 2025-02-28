Последнее обновление: 28.02.2025 13:02

МАЗ открыл свое представительство в Нью-Дели

Представительство ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" официально открылось в Нью-Дели. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно информации, директором представительства в Индии назначен Андрей Ковалев, ранее занимавший должность начальника управления по эффективности качества закупок МАЗа.

Делегация МАЗа начала работу в Индии 26 февраля. Под руководством посла Беларуси в Индии Михаила Касько уже состоялись переговоры с потенциальными партнерами Минского автозавода.

Для предприятия Индия - регион новый, но очень перспективный. Как отмечал ранее генеральный директор Валерий Иванкович, МАЗ "видит ее для себя не только как форпост с точки зрения поставки комплектующих и оборудования, но и как огромный рынок сбыта. Поэтому активно идет процесс углубления двустороннего сотрудничества".



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