Власти Венгрии ограничат прибыль для бизнеса в надежде сдержать рост цен на продукты

Власти Венгрии планируют ввести ограничение прибыли, чтобы сдержать стремительный рост цен на продукты питания, который привел к восстановлению инфляции за год до решающих выборов. Об этом пишет Bloomberg.

Ограничение прибыли розничных торговцев является первым шагом, который может привести к повторному введению предельных цен на основные продукты питания, заявил глава правительства Гергей Гуляш.

Отмечается, что он не детализировал финансовые последствия запланированного шага.

Годовая инфляция в Венгрии в январе выросла до 13-месячного максимума в 5,5%, что было вызвано повышением цен на продукты питания и услуги.

Эти события усугубили кризис стоимости жизни, который подорвал поддержку правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся во втором квартале 2026 года.