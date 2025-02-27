Молдова намерена увеличить долю энергии из возобновляемых источников до 30%

Молдова взяла на себя обязательство достичь до 2030 года национальной цели по получению 30% доли энергии из возобновляемых источников в конечном потреблении энергии и сокращению выбросов парниковых газов на 68,5%. Такие положения содержатся в Национальном плане по энергетике и климату на 2025-2030 годы, который был одобрен сегодня правительством.

План устанавливает приоритеты, цели и политику, необходимые для обеспечения устойчивой и доступной энергетической системы для всех потребителей, а также определяет национальные цели в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и выбросов парниковых газов, передает МОЛДПРЕС.

В то же время документ предусматривает конкретные действия по обеспечению энергетической безопасности, включая диверсификацию маршрутов импорта энергии, укрепление взаимосвязанности национальной энергетической системы путем строительства новых линий связи с Румынией и ENTSO-E, а также разработку новой энергетической стратегии до 2050 года.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что разработка документа будет способствовать выполнению обязательств, взятых Республикой Молдова в рамках договора об Энергетическом сообществе, продвижению устойчивого развития и декарбонизации энергетического сектора.

«Растущие климатические амбиции могут ускорить экономическое развитие, приблизить нас к ЕС, стимулировать инновации и справедливый переход, а также создать рабочие места в долгосрочной перспективе», - заявил Дорин Жунгиету.

В области энергоэффективности план предусматривает реновацию жилых домов при финансовой поддержке Фонда энергоэффективности в жилом секторе, а также экономию энергии в размере 0,8% от среднегодового потребления в результате внедрения мер по повышению энергоэффективности и новых технологий, установки интеллектуальных счетчиков и продвижения экологически чистого и энергоэффективного транспорта.

В части внутреннего энергетического рынка план предусматривает открытие, модернизацию и либерализацию внутреннего энергетического рынка, создание внутрисуточного и на сутки вперед рынков, сопряжение с европейскими рынками посредством запуска Оператора молдавского энергетического рынка, а также создание трансграничных рынков для балансирования энергосистем.