На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более тысячи машин

Более тысячи авто ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

По информации ведомства, за двое суток очередь перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) выросла на 70 единиц, в данный момент она составляет 340 легковых авто. С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию 35% транспорта от нормы.

Более 710 большегрузов находятся в очередях на въезд в Литву и Польшу перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Кукурыки (Козловичи). Контрольные службы литовских погранпереходов оформили 30% фур от нормы, польского — 43%.