Минобразования Беларуси опять озаботилось порядком ведения школьных дневников. Это следует из постановления министерства № 38 от 14 февраля 2025 года, в котором прописаны новые требования.
В соответствии с изменениями в типовых формах дневников учащихся III-IV и V-XI классов на русском и белорусском языках предусмотрено сокращение записи домашнего задания, названий учебных предметов (правила сокращения слов регламентируются учителем согласно существующим нормам); исправление путем зачеркивания чертой неправильной записи и надписи сверху правильного варианта.
Как и ранее, будут действовать следующие требования:
заполнять дневник на одном из государственных языков;
писать аккуратно, грамотно, разборчивым почерком, пользоваться шариковой ручкой с пастой фиолетового или синего цвета. Нельзя использовать цветные карандаши, фломастеры, вклейки и аппликации;
в начале учебного года заполнять титульный лист, указывая фамилию и собственное имя в родительном падеже;
записывать со строчной буквы домашнее задание, названия месяцев и учебных предметов.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.