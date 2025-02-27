Последнее обновление: 27.02.2025 14:07

В Беларуси запускают пилотный проект по консолидации экспортных грузов в страны дальней дуги

В Беларуси до 1 июня 2025 года планируют реализовать пилотный проект по консолидации товаров для их поставки в страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Это следует из постановления Совмина № 113 от 25 февраля 2025 года.

Ответственным за реализацию пилотного проекта и консолидатором заявок на перевозку экспортных грузов железнодорожным транспортом до морских портов, морских паромов, портовых терминалов, железнодорожных станций в качестве грузоотправителя определено РУП "Белтаможсервис".

Минпрому, Минлесхозу, Минсельхозпроду, Беллесбумпрому, Белнефтехиму, Белгоспищепрому, Беллегпрому, облисполкомам, Мингорисполкому поручено сформировать и представить в Белтаможсервис партии товаров для поставки. Это рекомендовано сделать и Белорусской калийной компании.

В свою очередь Министерство транспорта и коммуникаций должно проанализировать отчет РУП "Белтаможсервис" о выполнении пилотного проекта с соответствующими выводами и предложениями и не позднее 10 июня 2025 года проинформировать Совмин о результатах его реализации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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