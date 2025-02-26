Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило 13 нарушений антимонопольного законодательства в 2024 году. Об этом заявила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.

"За 2024 год министерством завершено рассмотрение 114 дел, в результате чего установлено 13 нарушений антимонопольного законодательства. Большинство выявленных фактов - это недобросовестная конкуренция, которая составляет 70% от всех нарушений. По итогам расследований вынесено семь предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в качестве превентивных мер за 2024 год выдано 10 предупреждений государственным органам и субъектам-доминантам", - сказала Василевская, которую цитирует БелТА.

Сумма штрафных санкций составила более 6 млн рублей.

Для оценки уровня монополизации министерством проведен анализ конкуренции на 24 товарных рынках. По результатам в государственный реестр доминантов включено 64 субъекта, в государственный реестр естественных монополий - 14.

"Одно из наиболее крупных и значимых дел рассмотрено МАРТ в 2024 году на рынке реализации ветеринарных препаратов. В ходе расследования установлен картельный сговор шести компаний-поставщиков: нарушители разделили между собой потребителей, которыми являлись сельскохозяйственные организации нашей страны. Решение МАРТ оставлено Верховным Судом в силе", - отметила замминистра. Антиконкурентное поведение также выявлено на рынке оптовой реализации цемента.

МАРТ в 2024 году провел анализ товарного рынка услуг по организации перевозок пассажиров автомобилями такси и установил доминирующее положение сервиса "Яндекс Go" в границах Минска и Минского района. В связи с этим для организации определен способ регулирования тарифов на услуги по организации перевозок пассажиров в виде порядка установления и применения цен.