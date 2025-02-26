ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции в России на конец марта до 10,6%

Банк России ожидает ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года. Об этом говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

"Высокое инфляционное давление в устойчивых компонентах инфляции, обусловленное сохраняющимся положительным разрывом выпуска, повышенными инфляционными ожиданиями населения и ценовыми ожиданиями предприятий, стало причиной пересмотра Банком России прогноза инфляции на 2025 год. В обновленном базовом прогнозе текущий рост цен в первом квартале 2025 года составит 10,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении. В течение года прогнозируется его замедление (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги). К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до целевого уровня в 4%", - полагает Банк России.