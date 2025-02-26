Акции Tesla отреагировали на спад продаж авто в Европе

Акции Tesla упали на 8%, снизив рыночную капитализацию компании ниже $1 триллиона впервые с ноября, после публикации данных о значительном падении продаж электромобилей в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейская ассоциация производителей автомобилей сообщила, что продажи Tesla в регионе сократились на 45%, тогда как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%.

Стоимость акций Tesla опустилась до $305, а рыночная капитализация составила $981 миллиард. Несмотря на это, Tesla остается более чем вдвое дороже совокупной стоимости General Motors, Ford Motor, Volkswagen, Toyota, Hyundai и BMW.

Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что вовлеченность Илона Маска в радикальную реформу федерального правительства США по просьбе президента Дональда Трампа может отвлекать его внимание от Tesla.

"Он всегда активно участвует в управлении, и если он проводит много времени в Белом доме, то сколько времени остается на управление другими компаниями, включая публичную?" - отметил Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth в Бостоне.

Сейчас акции Tesla торгуются с коэффициентом цена/прибыль в 112, что выше среднего показателя в 93 за последние пять лет. Для сравнения, акции Ford оцениваются в восемь раз выше прибыли, а GM - в семь.

Несмотря на последнее падение, акции Tesla выросли на 51% за последние 12 месяцев, однако с начала года их стоимость снизилась на 24%.