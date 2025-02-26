Чехия в 2024 году увеличила экспорт оружия в Украину на треть. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова во время встречи с чешскими производителями оружия.

Она не уточнила конкретных чисел, но отметила, что речь идет, в частности, об инициативе по поставке Украине снарядов, закупленных у третьих стран.

По ее словам, в прошлом году из Чехии в Украину было поставлено 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом году Чехия намерена продолжить поставки.

"Если мы хотим продолжить инициативу по боеприпасам, нам нужны достаточные средства от этих доноров. На сегодня Канада, Нидерланды, Дания пообещали помочь нам в финансировании, и, конечно, Чехия также присоединяется", – сказала Чернохова, которую цитирует портал ČTK.

Взносы партнеров в "снарядную инициативу" сейчас составляют сотни миллионов евро.