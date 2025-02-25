Власти Витебска определились с размером курортного сбора

Решением Витебского городского Совета депутатов № 70 от 31 января 2025 года определен размер курортного сбора.

Согласно документу, оплачивать курортный сбор должны физические лица, которые проводят в санаториях, профилакториях, оздоровительных центрах, лагерях и домах отдыха (пансионатах) областного центра не менее суток. Сумма сбора рассчитывается исходя из стоимости путевки, а при ее отсутствии - от цены предоставленных платных услуг. Установленная ставка составляет 5%.

Кроме того, определены категории отдыхающих, для которых такая необходимость исключена. В частности, не признается объектом обложения нахождение в санаторно-курортных или оздоровительных организациях в связи с участием в семинарах, конференциях и иных аналогичных мероприятиях, проживание во время нахождения в служебной командировке, выполнением служебных обязанностей и др.

При частичной оплате стоимости за счет средств бюджета (за исключением путевок в образовательно-оздоровительные центры, воспитательно-оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря, стоимость которых удешевлена), средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний налоговой базой является стоимость путевки, уменьшенная на размер таких средств.

Освобождаются от уплаты курортного сбора несовершеннолетние дети, ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы и др.

Власти также установили налог за владение собаками (в возрасте трех месяцев и старше) и сбор с заготовителей.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.