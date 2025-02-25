Последнее обновление: 25.02.2025 17:41

Tesla купит часть активов обанкротившейся немецкой Manz

Tesla Inc. покупает часть активов германского поставщика систем автоматизации Manz AG, проходящего процедуру банкротства.

Tesla Automation GmbH, работающее в Германии подразделение Tesla, приобретет производственную площадку Manz в Ройтлингене, сообщила германская компаняи. Tesla наймет более 300 сотрудников Manz, еще около ста 100 человек потеряют рабочие места.

Финансовые условия сделки с Tesla не разглашаются.

Manz, активно инвестировавшая в производство аккумуляторов в последние годы, объявила о банкротстве в декабре. Компания рассчитывает на продажу и других активов, чтобы частично погасить долги перед кредиторами, отмечается в сообщении.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование