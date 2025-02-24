Microsoft расторг договоры на аренду мощностей в частных дата-центрах с двумя операторами в США

Американская Microsoft Corp. расторгла договоры на аренду мощностей в частных дата-центрах как минимум с двумя операторами в США, отмечают аналитики TD Cowen во главе с Майклом Элиасом.

Речь идет о совокупной мощности в пару сотен мегаватт, говорят эксперты.

По их словам, Microsoft также перенаправил значительный объем международных расходов в США.

"Вкупе с нашими предыдущими проверками каналов это указывает на возможный избыток мощностей у Microsoft", - цитирует MarketWatch высказывание специалистов TD Cowen.

По их мнению, изменение поведения софтверного гиганта может быть связано с OpenAI, в которую Microsoft инвестировал существенные средства.

В январе Microsoft сообщил, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит разработчику ChatGPT периодически пользоваться услугами других провайдеров.

Microsoft, в свою очередь, подтвердил планы инвестировать в инфраструктуру $80 млрд и заявил Bloomberg, что "может стратегически корректировать инфраструктуру в некоторых местах или задать ей определенный темп".

Акции Microsoft дорожают на 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник.