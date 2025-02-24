Последнее обновление: 24.02.2025 18:00

Microsoft расторг договоры на аренду мощностей в частных дата-центрах с двумя операторами в США

Категории: США Microsoft

Американская Microsoft Corp. расторгла договоры на аренду мощностей в частных дата-центрах как минимум с двумя операторами в США, отмечают аналитики TD Cowen во главе с Майклом Элиасом.

Речь идет о совокупной мощности в пару сотен мегаватт, говорят эксперты.

По их словам, Microsoft также перенаправил значительный объем международных расходов в США.

"Вкупе с нашими предыдущими проверками каналов это указывает на возможный избыток мощностей у Microsoft", - цитирует MarketWatch высказывание специалистов TD Cowen.

По их мнению, изменение поведения софтверного гиганта может быть связано с OpenAI, в которую Microsoft инвестировал существенные средства.

В январе Microsoft сообщил, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит разработчику ChatGPT периодически пользоваться услугами других провайдеров.

Microsoft, в свою очередь, подтвердил планы инвестировать в инфраструктуру $80 млрд и заявил Bloomberg, что "может стратегически корректировать инфраструктуру в некоторых местах или задать ей определенный темп".

Акции Microsoft дорожают на 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование