Сложность майнинга биткоина сократилась на 3,2%

23 февраля в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 3,15% — до 110,57 Т.

Показатель скорректировался второй раз с начала года, откатившись от исторического максимума в 114,17 Т.

Согласно Glassnode, 7 февраля сглаженный семидневной скользящей средней хешрейт достиг максимума в 844,95 EH/s. На момент написания он упал к отметке 754,8 EH/s.

По данным Hashrate Index, после сокращения сложности майнинга хешпрайс вырос до отметок выше $56 за PH в сутки.

Цена биткоина удерживается в диапазоне $90-100 тыс., но доходность майнинга все еще примерно вдвое уступает значениям до халвинга в апреле 2024 года.

По оценке TheMinerMag, рост хешрейта с октября по декабрь примерно на 140 EH/s компенсировал положительное влияние ралли биткоина на рентабельность добычи. На начало 2025 года на грани безубыточной работы оказались устройства серии Antminer S19 от Bitmain, которые все еще составляют более половины глобального парка оборудования.

При этом, по сообщениям СМИ, возникшие осенью проблемы с ввозом в США установок последнего поколения Antminer S21 и T21 продолжаются. Таможня также стала задерживать оборудование производства MicroBT и Canaan.