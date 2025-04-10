OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в «недобросовестных действиях», направленных на подрыв работы компании и захват контроля над ключевыми ИИ-разработками. Об этом организация заявила в соцсети X (ранее Twitter).

По утверждению компании-разработчика ChatGPT, «бесконечные атаки Илона — это попытка замедлить OpenAI ради личной выгоды».

В 2015 году Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вместе основали компанию, но Маск ушел из нее до того, как она достигла успеха.

Маск, который в 2023 году основал собственную ИИ-компанию xAI, пытается помешать переходу OpenAI к коммерческой модели. Для того чтобы OpenAI смогла собрать все $40 млрд в рамках текущего раунда привлечения инвестиций, компания должна завершить переход к концу года.

В прошлом году Маск подал иск к Альтману, обвинив его в коммерциализации OpenAI и в том, что компания отказалась от своей основополагающей миссии по созданию искусственного интеллекта на благо человечества.

В феврале этого года консорциум инвесторов во главе с Маском подал заявку в совет директоров OpenAI на приобретение компании за $97,4 млрд. Альтман это предложение отверг.