ЕС готовит поправки в правила заполнения газовых хранилищ

Совет ЕС объявил в пятницу, что Комитет постоянных представителей (Coreper) одобрил переговорную позицию Совета по внесению поправок в правила хранения газа.

"Совет согласился продлить правила хранения газа на два года, предоставив государствам-членам дополнительную гибкость для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям и для противодействия возможным рыночным манипуляциям", - говорится в коммюнике совета.

Согласно информации, одобренный постпредами текст будет служить "мандатом председательства Польши в Совете ЕС для начала переговоров с Европейским парламентом об окончательной форме закона".

"Европейская комиссия предложила продлить на два года существующие обязательства государств-членов по заполнению своих газовых хранилищ на 90% перед зимним сезоном, чтобы обеспечивать предсказуемость и прозрачность. Это продление <...> снизит воздействие волатильности цен на ЕС, в том числе из-за геополитической нестабильности", - объясняют в Брюсселе.

Ожидается, что это также "поможет улучшить энергетическую безопасность и стабильность газового рынка до тех пор, пока в ближайшие годы не будет создана потенциальная общеевропейская структура по энергетической безопасности".

Совет предлагает ввести ряд изменений, чтобы предоставить государствам-членам дополнительную гибкость. В частности, действующие на данный момент обязательные 90-процентные целевые показатели заполнения могут быть достигнуты в любое время между 1 октября и 1 декабря вместо действующего сейчас крайнего срока 1 ноября.

"Промежуточные целевые показатели хранения для каждого государства в феврале, мае, июле и сентябре являются ориентировочными, чтобы достичь заполнения хранилищ и предсказуемости, оставляя при этом достаточную гибкость для участников рынка в течение года. В случае неблагоприятных рыночных условий, таких как возможные рыночные манипуляции, государства могут отклоняться до 10% от целевого показателя заполнения", - отмечается в сообщении совета.

При этом Еврокомиссия может дополнительно увеличить это отклонение <...> "в случае сохраняющихся неблагоприятных рыночных условий", уточняется в документе.

Переговоры по новому регламенту должны начаться в мае. После того, как будет достигнуто предварительное соглашение между Советом ЕС и Европарламентом, его должны официально утвердить оба института ЕС.

В Совете ЕС заявляют, что благодаря установленным в 2022 году целевым показателям по хранению газа ситуация с энергетической безопасностью Европы улучшилась после возникшего энергетического кризиса. Эти обязательства по хранению газа должны истечь в конце 2025 года.

"Однако сохраняющаяся напряженная ситуация на мировом газовом рынке требует продления этих положений после 2025 года. Газовые хранилища обеспечивают 30% потребления газа в союзе в зимние месяцы", - сказано в коммюнике.