Сенат США рассмотрит законопроект о сокращении выбросов майнерами

В Сенате США представили законопроект, устанавливающий региональные ограничения на выбросы для объектов по добыче криптовалют и центров обработки данных ИИ.

Clean Cloud Act предложили Шелдон Уайтхаус и Джон Феттерман от партии демократов.

Он вносит поправки в Clean Air Act, требуя от ЦОД мощностью более 100 кВт соблюдать предельные нормы выбросов, которые зависят от региона. Согласно проекту, для каждого штата к концу года установят свой параметр.

Документ предполагает ежегодное сокращение региональных лимитов на 11% вплоть до нуля к 2035 году, требуя от компаний переходить на возобновляемые источники энергии.

В случае их превышения предусмотрены штрафы, индексируемые на размер инфляции. В законопроекте говорится о запрете переноса этих издержек на потребителей. Ответственность возложена на арендаторов объектов.

Собранные средства направят на ограничение потенциального роста цен на электроэнергию для населения путем предоставления грантов местным муниципалитетам, а также на финансирование внедрения экологически чистых источников.

Законопроект обязывает компании формировать ежегодные отчеты о потреблении энергоресурсов и источниках их получения для расчета выбросов.

«ЦОД криптовалют и ИИ могут поддерживать чистую энергию, но вместо этого они сжигают больше топлива и повышают затраты домохозяйств», - объяснили в комитете по окружающей среде и общественным работам Сената США.

В The Block выразили уверенность в сопротивлении инициативе со стороны республиканцев.

В ходе предвыборной кампании глава государства Дональд Трамп называл себя «криптопрезидентом». Он обещал сделать США «мировой столицей» индустрии цифровых активов и глобально защитить сектор майнинга.