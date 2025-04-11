В Риге состоится глобальная климатическая забастовка

В пятницу вечером, 11 апреля, в липовой аллее напротив кабинета министров Латвии активисты устраивают глобальную климатическую забастовку.

Цель протеста - привлечь внимание общественности к недостаточным усилиям государства по защите природных биотопов, низким темпам снижения выбросов парниковых газов, а также к факторам, влияющим на качество жизни и здоровье населения.

Пикет проводит движение Fridays For Future Latvia. Его представители подчеркивают в пресс-релизе, что перемены климата затрагивают всех, и это общая ответственность – выступать за сохранение и защиту окружающей среды, пишет LSM+.

Организаторы мероприятия выдвигают также конкретные требования к властям Латвии, в том числе – расширить площади охраняемых биотопов, ввести эффективные меры по снижению парникового эффекта, обеспечить чистую и безопасную среду всем жителям Латвии. Они ссылаются на статистические данные за 2020 год Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, согласно которым, 81% биотопов общеевропейского значения в Латвии находится в плохом или очень плохом состоянии.

Латвия также отстает от намеченных ЕС целей по снижению эмиссии СО2. Неблагополучие окружающей среды плохо сказывается на здоровье жителей страны, особенно детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, отмечают экоактивисты.