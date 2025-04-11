Вдыхаемые наночастицы свинца повреждают нервные клетки - исследование

Вдыхаемые наночастицы свинца обходят систему защиты мозга и повреждают нервные клетки. Такой вывод сделан в результате исследования, проведенного учеными Института физиологии и генетики животных Академии наук Чехии в сотрудничестве с чешскими Университетом имени Масарика и Институтом аналитической химии Академии наук.

Наночастицы свинца, содержащиеся в загрязненном воздухе, могут проникать в мозг людей через обонятельные нейроны и вызывать изменения, связанные с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Исследователи также подчеркивают риски, связанные с присутствием наночастиц свинца в воздухе, говорится в пресс-релизе Института физиологии животных. Ученые обнаружили, что наночастицы свинца могут проникать в ткани головного мозга непосредственно через обонятельные клетки, без необходимости нарушения гематоэнцефалического барьера.

«Мы подтвердили, что наночастицы свинца могут проникать в мозг через обонятельный нерв и накапливаться в определенных областях мозга», - сказала Марцела Бухтова, руководитель лаборатории молекулярного морфогенеза ÚŽFG.

Это открытие имеет решающее значение для понимания того, насколько нейротоксичны наночастицы и как загрязнение воздуха может повлиять на нервную систему человека.

Исследование показало, что наночастицы свинца с низкой растворимостью, в частности, имеют тенденцию накапливаться в головном мозге, их очень трудно удалить. Даже после длительного периода времени, когда мозг не подвергался воздействию этих частиц, в тканях мозга сохранялось высокое содержание свинца, особенно в области, имеющей решающее значение для памяти и обучения.