В Беларуси врачей-стоматологов для взрослых и детей объединили в одну специальность

Постановлением Министерства здравоохранения № 32 от 27 марта 2025 г. из номенклатуры должностей медицинских, фармацевтических работников исключили должность «врач-стоматолог детский».

Как сообщает пресс-служба Минздрава, решение об исключении должности «врач-стоматолог детский» принято с целью улучшения доступности стоматологической помощи на всех уровнях, в том числе в сельской местности, за счет более широкого круга врачей-специалистов стоматологического профиля, способных ее оказать. Обязанности врача стоматолога-детского возложены на врача стоматолога-терапевта.

Подготовка кадров для оказания стоматологической помощи населению в медуниверситетах осуществляется по единому образовательному стандарту высшего образования по специальности «Стоматология». Студенты данных факультетов в рамках учебных дисциплин овладевают базовыми практическими навыками по всем разделам стоматологии, в том числе стоматологии детского возраста.

Специализация выпускников медицинских университетов по специальности «Стоматология» и приобретение ими необходимых практических навыков и компетенций для оказания терапевтических и хирургических видов стоматологической помощи (как взрослому, так и детскому населению) осуществляется при прохождении интернатуры.

В настоящее время прохождение интернатуры осуществляется по трем специальностям стоматологического профиля: «Стоматология хирургическая», «Стоматология детская» и «Стоматология терапевтическая».

При этом в программы и планы по специальности интернатуры «Стоматология хирургическая» входит изучение вопросов оказания хирургической стоматологической помощи взрослому и детскому населению. После окончания интернатуры присваивается квалификация «врач-стоматолог-хирург» (без разделения на детского и взрослого), данный специалист может оказывать хирургическую стоматологическую помощь взрослому и детскому населению без дополнительного обучения и занимать должность врача-стоматолога-хирурга в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь взрослому и (или) детскому населению.

В связи с принятием изменений объединены две специальности интернатуры «Стоматология детская» и «Стоматология терапевтическая» в единую специальность интернатуры «Стоматология терапевтическая и детская» с присвоением единой квалификации «врач-стоматолог-терапевт». После прохождения такой интернатуры врач-специалист будет обладать компетенциями к оказанию терапевтических видов стоматологической помощи, как взрослому, так и детскому населению без ограничений и дополнительной подготовки. Данный специалист сможет занимать должность «врач-стоматолог-терапевт» в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь взрослому и (или) детскому населению, в том числе в малочисленных районах и сельской местности.

В Ведомстве отметили, что структура (детские стоматологические кабинеты, отделения, поликлиники), система постдипломной подготовки врачей-специалистов (курсы повышения квалификации), оказывающих стоматологическую помощь детскому населению, а также выстроенная система оказания стоматологический помощи детям не изменится.