На границе Беларуси с Польшей скопилось 195 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 195 единиц авто. Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию 35% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

Кроме того, за выходные дни контрольные службы Литвы оформили 35% фур от нормы.

«По состоянию на 10:00 около 600 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Меньше всего фур за двое суток проследовало на сопредельную территорию через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 13% транспорта от нормы, т.е. 63 из 500 авто. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС», - утверждает ГПК.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 210 грузовиков, его сотрудники за выходные дни пропустили 57% фур от нормы.