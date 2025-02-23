Последнее обновление: 23.02.2025 15:18

Беларусь предлагает Катару сотрудничество в различных сферах, в том числе военно-техническое

Беларусь предлагает Катару сотрудничество в различных сферах, в том числе военно-техническое. Это следует из заявлений премьер-министра Романа Головченко на встрече с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдельрахманом бен Джассемом аль-Тани.

"<...> Беларуси есть что предложить катарской стороне. Наша страна обладает значительным военно-техническим, промышленным, научным, сельскохозяйственным потенциалом и возможностями поставок продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности", - сказал Головченко, которого цитируют госСМИ.

По его словам, в Беларуси активно развивается сфера высоких технологий, идут процессы цифровизации.

"В свою очередь Катар имеет развитую банковскую систему. Это самые очевидные наши совместные перспективы", - считает белорусский чиновник.

Роман Головченко в настоящее время находится в Катаре с официальным визитом. 23 февраля - второй день работы правительственной делегации Беларуси.



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