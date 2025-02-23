Еврокомиссия проведет первое в истории выездное заседание в Индии

Коллегия комиссаров Европейского Союза во главе с Урсулой фон дер Ляйен 27-28 февраля посетит Индию, что станет первым визитом такого уровня. Об этом говорится в анонсе Европейской комиссии.

В рамках визита представителей Еврокомиссии в Индию состоится встреча с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Стороны также проведут пленарное заседание под председательством Моди и фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также анонсировала второе заседание Совета по вопросам торговли и технологий, во время которого ЕС и Индия обсудят сотрудничество в сферах цифрового перехода, зеленых технологий, торговли и инвестиций.

По официальным данным, ЕС является крупнейшим торговым партнером Индии: по оценкам, объем торговли товарами между сторонами в 2023 году составил 124 миллиарда евро, причем за последнее десятилетие он вырос почти на 90%.

С 2004 года Индия является стратегическим партнером ЕС, а в 2022 году исполнилось 60 лет с момента налаживания их двусторонних отношений.