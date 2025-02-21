ЕК представит дорожную карту по полному прекращению импорта СПГ РФ в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) намерена в ближайшие недели представить предложения по полному прекращению импорта российского СПГ в страны Евросоюза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы представим "дорожную карту", направленную на полное устранение этого импорта из России", - сказала она.

По ее словам, цель ЕК - содействовать государствам-членам ЕС в принятии решений по поэтапному отказу от импорта газа из России, и соответствующий "полный план" будет представлен в ближайшие недели.

Итконен сообщила что закупки российского СПГ в ЕС, несмотря на усилия ЕК по сокращению импорта газа из РФ, растут, и в Брюсселе это не считают оправданным. По ее словам, 13% потребляемого в ЕС газа - российский.

"Да, мы констатируем рост. Ничто не оправдывает этого. Мировой рынок СПГ гибок и хорошо обеспечен. И значит, ничто не оправдывает этот импорт из России", - отметила она.

"Мы больше не хотим импортировать энергию из России, и это касается СПГ", - заявила представитель ЕК, отметив, что в ЕС диверсифицируют источники снабжения. "Мы делаем это уже <...> около трех лет. Мы хотим быть более автономными, более независимыми в плане энергетики", - объяснила Итконен.

Отвечая на вопрос о том, почему же при всех этих мерах отмечается рост импорта российского СПГ, Итконен сказала, что газ закупают не государства-члены, а частные предприятия. Газовый импорт пока не подпадает под санкции, и к тому же Россия поставляет газ по более низким ценам, чем другие поставщики, поэтому предприятия принимают решения "в соответствии с обстановкой на рынке".

"В любом случае, мы предоставили государствам-членам возможность действовать различным образом, чтобы положить конец этому импорту", - заключила представитель Еврокомиссии.