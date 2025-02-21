Последнее обновление: 21.02.2025 17:18

Годовая инфляция в Италии в январе составила 1,5%

В январе 2025 года потребительские цены в Италии выросли на 1,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные итальянского статагентства Istat.

В декабре годовая инфляция составляла 1,3%. По сравнению с предыдущим месяцем цены увеличились на 0,6%. Окончательные данные совпали с предварительными.

Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на энергоносители и свежие продукты питания, составила 1,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Снижение цен на энергоносители в январе замедлилось в годовом исчислении до 3% с 4,2% в декабре. Продукты питания подорожали на 1,8%, как и в декабре.

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 2,5% после повышения на 2,4% в декабре. Одежда и обувь подорожали на 0,7% за год, как и месяцем ранее. Расходы на транспорт увеличились на 1,1%.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли в январе на 1,7% по сравнению с январем прошлого года. В декабре рост составлял 1,4%. За месяц цены снизились на 0,8%.



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