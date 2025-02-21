В Беларуси установили тарифы на тепло- и электроэнергию для юрлиц

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 8 от 11 февраля 2025 года установлены тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго» организациям, в отношении которых применяются тарифы на уровне тарифов для населения.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, тарифы на электрическую энергию применяются в отношении таких юридических лиц, как организации здравоохранения, протезно-ортопедические восстановительные центры и их подразделения, стационарные учреждения социального обслуживания, детские деревни, детские городки, религиозные организации, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, товарищества собственников гаражей-стоянок, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги и др.

На тепловую энергию - в отношении организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, религиозных организаций. При этом постановление МАРТ не касается расчетов с населением.

Например, согласно документу, организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям, а также религиозным организациям, садовым товариществам, дачным кооперативам установлен тариф за 1 кВт ч с налогом на добавленную стоимость 0,2838 рубля. Такой же тариф обозначен для стационарных учреждений социального обслуживания, детских деревень и детских городков. Определены тарифы и в зависимости от одноставочности или дифференциации по двум временным периодам.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.