В Эстонии впервые выявлена лихорадка Западного Нила

В Эстонии впервые выявлен вирус Западного Нила – его обнаружили в трупе ястреба-перепелятника. Об этом сообщил Государственный центр лабораторных исследований и оценки рисков (LABRIS).

Случай был подтвержден в лаборатории LABRIS и является самым северным случаем лихорадки Западного Нила в Европе.

В Эстонии вирус был выявлен в образце, взятом в рамках национального мониторинга птичьего гриппа. Образцы, в которых не было выявлено вируса гриппа, дополнительно проверили на вирус лихорадки Западного Нила в рамках проекта OH4Surveillance.

Лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, передающиеся через укус комаров и представляющее угрозу для человека. Вирус преимущественно циркулирует среди птиц, но через укусы инфицированных комаров может передаваться и млекопитающим.

Вирус преимущественно распространяется среди птиц. У зараженных птиц могут возникнуть различные симптомы, такие как общая слабость, потеря аппетита, парез конечностей, нарушение координации и судороги, которые могут привести к летальному исходу.

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно, лишь у небольшого числа зараженных проявляются признаки заболевания. Симптомы возникают примерно через 3-6 дней после заражения и включают умеренную или высокую температуру, головную боль, мышечные боли, усталость и кожную сыпь. В тяжелых случаях могут возникнуть неврологические осложнения.

Болезнь не передается от человека к человеку, и нет доказательств того, что можно заразиться при контакте с мертвыми птицами. Однако людям стоит соблюдать осторожность.

У лошадей симптомы могут напоминать проявления других заболеваний. Некоторые животные могут погибнуть, не проявляя никаких признаков болезни. На ранних стадиях у зараженных лошадей наблюдаются общие признаки недомогания, а в тяжелых случаях – неврологические симптомы, которые иногда приводят к летальному исходу.