Последнее обновление: 20.02.2025 14:31

ВВС Южной Кореи и США провели совместные учения

Южная Корея и США провели совместные учения ВВС для демонстрации их потенциала Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

"Учения проводились с целью показать американские средства сдерживания ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, а также с целью укрепить взаимодействие ВВС Южной Кореи и США", - заявило Минобороны.

В учениях приняли участие как минимум один американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В, американские истребители F-16 и южнокорейские истребители F-35A и F-15K.



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