Чистая прибыль Airbus в IV квартале выросла в 1,7 раза

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE увеличила чистую прибыль в IV квартале 2024 года в 1,7 раза, выручку - на 8%.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, чистая прибыль в октябре-декабре составила €2,4 млрд по сравнению с €1,4 млрд за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - повысилась на 16% до €2,5 млрд. Квартальная выручка Airbus увеличилась до €24,7 млрд с €22,9 млрд годом ранее.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов выросла на 9% до €17,8 млрд, в подразделении по выпуску вертолетов - на 15%, до 3,07 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте повысился на 3%, до 4,47 млрд евро.

В 2024 году Airbus поставила 766 коммерческих самолетов по сравнению с 735 самолетами годом ранее. Компания рассчитывает передать клиентам 820 самолетов в этом году (консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha экспертов - 824 самолета).

Airbus также прогнозирует скорректированную EBIT в 2025 году на уровне €7 млрд. В 2024 году этот показатель составил €5,4 млрд.

Компания намерена выплатить дивиденды в размере €2 на акцию по итогам 2024 года, а также специальные дивиденды в €1 на бумагу.

Акции Airbus подорожали на 15,8% за последние 12 месяцев.