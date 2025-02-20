В Германии будут бастовать работники общественного транспорта

Ожидается, что в пятницу пассажиры в нескольких немецких землях столкнутся с перебоями, когда местные автобусы, трамваи и метро почти полностью остановятся из-за очередной забастовки. Об этом сообщает DPA.

Профсоюз Verdi призвал к забастовке в ответ на безрезультатные переговоры по заработной плате для работников федерального и муниципального бюджетного сектора после того, как второй раунд коллективных переговоров не увенчался успехом.

Забастовки коснутся общественного транспорта в землях Баден-Вюртемберг, Бремен, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Ожидается, что акция продлится целый день, и в ней примут участие 53 тысячи работников 69 транспортных компаний, сообщила Verdi.

"Ситуация для работников общественного транспорта является чрезвычайно проблематичной. Персонала слишком мало, а это означает, что нагрузка постоянно растет", – сказала заместитель председателя профсоюза Кристин Беле.

В пятницу также намерены бастовать работники других отраслей общественного транспорта, в том числе в Берлине и земле Мекленбург-Передняя Померания, которые ведут трудовые споры.

Verdi и профсоюз государственных служащих dbb ведут переговоры о заработной плате и условиях труда для более 2,5 миллионов работников государственного сектора в различных отраслях, включая образование, администрацию и аэропорты.

Переговоры также охватывают пожарных и сотрудников федеральной полиции.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы на 8%, или не менее 350 евро в месяц, а также более высоких бонусов за работу с высоким уровнем стресса, особенно в здравоохранении. Они также просят три дополнительных оплачиваемых дня отпуска.

За два раунда переговоров, состоявшихся до сих пор, работодатели еще не представили свое предложение. Местные власти предупредили о финансовых трудностях, ссылаясь на высокие долги многих муниципалитетов.

Следующий раунд переговоров запланирован на 14-16 марта в Потсдаме.

К тому времени профсоюзы планируют усилить давление дальнейшими забастовками, включая возможные забастовки в муниципальных детских садах и других государственных учреждениях в течение ближайших недель.