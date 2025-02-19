Тайваньский Acer повышает цены в США на 10% из-за тарифов Трампа на импорт из Китая

Тайваньский производитель компьютерного и серверного оборудования Acer объявил о повышении цен на свою продукцию на 10% в США из-за тарифов на импорт из Китая, введенных Дональдом Трампом. Об этом заявил лично генеральный директор и председатель совета директоров Acer Джейсон Чен.

«Нам придется скорректировать цену для конечного потребителя из-за пошлин. Мы считаем, что 10%, скорее всего, будет стандартным повышением цен из-за налога на импорт. Все очень просто», - сказал Чэнь, которого цитирует The Telegraph.

Трамп ввел десятипроцентные тарифы на импорт из Китая, который обеспечивает около 80% поставок ноутбуков в Соединенные Штаты. Он заверил, что это решение не повлияет на конечных потребителей.

По словам Джейсона Чена, неясно, вырастут ли цены на всю продукцию Acer, или только на товары, импортируемые после введения пошлин. Он также сообщил, что компания рассматривает варианты переноса части производства в другие страны, в частности в США.