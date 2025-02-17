Лукашенко опять заговорил про равные условия работы частных и государственных предприятий

Лукашенко сегодня собрал совещание с представителями частных предприятий, на котором обсуждалось стимулирование развития предпринимательского сектора экономики.

На встречу пригласили почти два десятка представителей бизнеса - руководителей различных компаний и предприятий, работающих в Беларуси. В их числе глава крестьянского хозяйства "СПАРТАН-АГРО" Игорь Абрамчик, директор унитарного частного научно-производственного предприятия "Технолит" Александр Бодяко, директор ООО "ПОЖСНАБ" Олег Дерябин, учредитель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким, гендиректор ООО "ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС" Владимир Пахомов, гендиректор ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО" Валентин Пикуль, директор совместного общества с ограниченной ответственностью "АлюминТехно" Сергей Советников, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия "Витстройтехмаш" Андрей Сидоров.

В числе участников также были руководство правительства, Совета Республики, председатели облисполкомов.

Говоря об участниках встречи, Лукашенко рассказал, что просил пригласить успешно работающих предпринимателей.

"Потому что кто как не вы, прошедшие, как некоторые говорят, все прелести и ад предпринимательской деятельности, знаете, что нужно для развития частного бизнеса и предпринимательства в Беларуси, - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Вместе с вами я имею возможность сегодня обсудить пути дальнейшего развития предпринимательства".

По его словам, частный бизнес занимает немалую долю белорусской экономики. Этот сектор формирует половину ВВП, обеспечивает 37% промышленного производства, именно на него приходится треть всех инвестиций.

"Поэтому развитие комфортной бизнес-среды - один из приоритетов государственной экономической политики", - подчеркнул пенсионер.

Он упомянул ранее принятые "прорывные" документы - директиву №4 и декрет №7, а также целый комплекс упрощений и новшеств. Государство также по мере возможности "подставляет" малому и среднему бизнесу плечо - финансовую поддержку.

"Вместе с тем любая сфера требует качественной модернизации. И, как мне докладывают, есть вопросы, на которые следует обратить самое пристальное внимание", - отметил Лукашенко.

Во-первых, он указал на излишнюю зарегулированность.

"После двухлетней работы правительства по оптимизации административных процедур их количество сократилось примерно до тысячи (какая-то страшная цифра). Но почти 10% относятся к строительной сфере. Мы отдельно с этим разбираемся и, думаю, разберемся. Наиболее востребованные процедуры по-прежнему не переведены в полноценный цифровой формат", - сказал Лукашенко.

Например, так и не создана система одного окна по таким направлениям, как внешнеэкономическая деятельность, сделка с недвижимостью, регистрация права на объекты интеллектуальной собственности.

Во-вторых, есть пробелы во всеобъемлющей оценке регулирующего воздействия отдельных правовых актов.

"Этот институт, который мы ввели еще в 2019 году, сегодня работает недостаточно эффективно. Хотя договаривались, что по каждому правовому акту будет должным образом просчитана реальная польза (или вред) вводимых новшеств для всей экономики. Такая оценка должна иметь силу не ниже юридической оценки правовых актов", - требует Лукашенко.

В числе вопросов, на которые сейчас нужно обратить особое внимание, он назвал декриминализацию экономических рисков.

Лукашенко отметил, что среди предпринимателей, как и в любой другой сфере, попадаются "недобросовестные дельцы" и единичные случаи бросают тень недоверия на все бизнес-сообщество.

"Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл", - заявил он.

"Думаю, что и мы должны исходить исключительно из интересов своей экономики. Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны, - подчеркнул Лукашенко. - Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия".

Обращаясь к участникам мероприятия, он спросил, какие факторы, по их мнению, сдерживают развитие частного сектора экономики, что мешает предпринимателям масштабно, многократно наращивать инвестиции, расширять производство, создавать высокодоходные рабочие места, особенно в регионах.

"Я очень рассчитываю на ваше активное участие и честный диалог", - сказал пенсионер.