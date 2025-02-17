Британия инвестирует более $3 млрд в сталелитейную промышленность на фоне пошлин Трампа

Правительство Великобритании представило новый план защиты рабочих мест в сталелитейной промышленности страны всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на импорт стали и алюминия из всех стран. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра бизнеса Джонатана Рейнольдса.

По его словам, правительство Великобритании подтвердило обязательство инвестировать 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,15 млрд) в поддержку сталелитейной промышленности. Отмечается, что средства частично поступят из новосозданного британского Фонда национального благосостояния.

С помощью этого плана законодатели надеются остановить упадок отрасли, которая пострадала от роста цен на энергоносители, конкуренции из-за рубежа и падения инвестиций. Деньги будут потрачены на усовершенствования, такие как более эффективные электродуговые печи, призванные помочь британским производителям лучше конкурировать.

"Мы направляем весь вес Вайтголла на поддержку отрасли, чтобы развить этот успех", – подчеркнул он.

Новый британский план по стали появился после того, как канцлер казначейства Рэйчел Ривз поддержала план строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гитроу, что потребует 400 тысяч тонн стали.

"Сделка, объявленная Гитроу на этой неделе, обеспечит мощный промышленный конвейер на долгие годы", – заявил Рейнольдс.

Новый план будет направлен на расширение производства стали в Великобритании, защиту от недобросовестной торговой практики за рубежом и совершенствование мощностей по переработке металлолома. Он также будет поощрять использование британской стали в государственных проектах.

Как известно, в понедельник, 10 февраля Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.