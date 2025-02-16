Премьер Баварии требует переговоров с талибами о высылках афганцев

После наезда автомобиля на демонстрацию в Мюнхене, который следствие считает исламистским терактом, и задержания афганца, подозреваемого в этом нападении, баварский премьер Маркус Зедер призвал правительство Германии незамедлительно провести переговоры о депортациях в Афганистан.

"Главы МИД и МВД Анналена Бербок и Нэнси Фезер должны уже с понедельника начать напрямую договариваться с талибами об осуществлении депортационных рейсов, чтобы в первую очередь защищать интересы нашей страны", - заявил Зедер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

По его словам, такие высылки следует проводить еженедельно.

"Хватит! Германии нужен немедленный план действий по Афганистану", - заявил премьер-министр Баварии в связи с тем, что недавние атаки в Мюнхене и Ашаффенбурге были совершены именно афганцами. "Подлежащие высылке афганцы должны быстро покинуть страну, а выдачу виз для вновь прибывающих необходимо на ближайшее время приостановить", - добавил Зедер.

По его данным, только в Баварии сейчас проживает почти 2 тыс. афганцев, подлежащих высылке, причем около 200 из них совершили тяжкие преступления. Баварский премьер требует, чтобы те общественные организации и мечети, которые находятся под подозрением в исламизме, были "финансово истощены" и лишены некоммерческого статуса.