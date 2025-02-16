Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 9,9%

Годовая инфляция в России в январе 2025 года ускорилась до 9,92% против 9,52% в декабре 2024 года. Об этом сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,2%.

По данным статистики, продовольственные товары в январе подорожали на 1,33% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - на 11,13%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,42% в месячном выражении и на 6,07% - в годовом. Стоимость услуг подорожала на 2,07% к декабрю 2024 года и на 12,95% по сравнению с январем годом ранее.