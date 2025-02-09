Страны Балтии тестируют автономный режим работы электросетей для синхронизации с ЕС

Тестирование автономной работы электросетей стран Балтии показывает их готовность к синхронизации через Литву и Польшу с ЕС. Об этом сообщило предприятие Litgrid, являющееся оператором литовских электросетей.

"Электроэнергетическая система наших стран в изолированном режиме работает стабильно. Осуществляются плановые мероприятия", - сказал в эфире национального радио LRT представитель Litgrid Донатас Мателёнис.

По его словам, за время автономной работы, на которую Литва перешла в субботу после отключения от единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), проведены испытания установления частоты с включением и отключением электростанций, накопительных систем, управления напряжением.

Подключение к европейским электроэнергетическим сетям запланировано на 14:00 по местному времени (15:00 по мнск).

Подготовка к синхронизации потребовала 18 лет. Официальной датой начала программы считается 2007 год. Особенно активные усилия по ее продвижению были приложены с 2015 года. Партнерам пришлось осуществить около 40 технических проектов разной сложности, что было сделано в течение последних семи лет. Стоимость программы синхронизации составляет €,1,6 млрд, из которых €1,2 млрд - средства ЕС.